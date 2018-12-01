ريم بن كرم: المرأة الإماراتية شاركت في مسيرة النهضة المجتمعية

الشارقة 24:





أكدت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن في الثاني من ديسمبر من كلّ عام نستلهم رؤية وحكمة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، التي قادت إلى بناء اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أفضى إلى دولة قوية عمادها العلم والمعرفة والعناصر الفاعلة، دولة استطاعت وخلال ما يقارب نصف قرن أن تسطّر أسمى الإنجازات وأرفعها وتحتل مكانة مرموقة بين دول العالم على مختلف الصعد، فالإمارات اليوم نموذجٌ يحتذى به للعمل الإنساني، والخيري على المستويين العربي والعالمي، لما قدمته سواعد أبنائها المخلصين من إنجازات أكدت أن حبّ الوطن يكمن في العمل والبناء والارتقاء بمسيرة التنمية بشكلها الحضاري والإنساني.

وأوضحت مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن المؤسسة تحرص ومنذ انطلاقتها على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحقيق توجيهات قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الرامية إلى الاهتمام بالمرأة، وتقدير دورها وإظهاره، كونها ومنذ ما قبل قيام الاتحاد تركت بصمتها الواضحة في مسيرة النهضة المجتمعية، ولطالما وجّه المغفور له بإذن الله، جميع المؤسسات والجهات والهيئات للأخذ بيد المرأة وتأهيلها والاستفادة من قدراتها ومهاراتها باعتبارها عنصراً فاعلاً وضرورياً في المجتمع.

وأشارت بن كرم إلى أن المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً يحتذى للمرأة العربية، كونها تعيش في بيئة مثالية مكّنتها من القيام بدورها على أكمل وجه، لافتةً إلى حزمة البرامج والجهود التي تقودها الهيئات والمؤسسات المعنية بريادة المرأة والارتقاء بها أسهمت بمضاعفة دور المرأة في المجتمع في مختلف المجالات.