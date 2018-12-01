خولة السركال: الإنسان هو جوهر مسيرة الاتحاد التنموية إلى المستقبل

الشارقة 24:

أكدت خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة، أن اليوم الوطني الـ 47 مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، التي استطاعت دولتنا من خلالها تحقيق المعجزات في زمن قياسي، اعتمدت فيه قيادتنا الرشيدة على رؤى حكيمة أطلقها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأودعها في قلوب أبنائه الذين حملوا الراية وواصلوا مسيرة التنمية، التي وصلت بدولة الإمارات إلى مصاف الأمم والدول المتقدمة في مختلف المجالات.

وأضافت السركال، أن الاحتفال يشمل بناء الإنسان وتنمية ذاته، الذي جاء في مقدمة الأولويات، التي وجهت قيادتنا الرشيدة للاستثمار فيه، حيث أن الوطن يعبر عن جوهر الإنسان الذي سيقود مسيرته النهضوية نحو المستقبل، باعتباره الثروة الحقيقية التي يقع على عاتقها مسؤولية التنمية الشاملة، التي ستحقق مزيداً من الإنجازات.