المشرخ: اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم في الدولة

الشارقة 24:

أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحمل في طياته الكثير من الدلالات والإشارات التي لها معاني أبعد وأعمق، ففي هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم في الدولة، تجديد لمعاني الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة، التي لطالما أعطت وقدمت وبذلت بلا حدود من أجل أن ينعم الجميع بالرخاء والأمن والسلام، وأن تظل راية المحبة والتسامح واحترام الآخر التي ترفعها الدولة عاليةً خفاقة تتبادلها الأجيال عبر الأزمان.

وأضاف المشرخ، ونحن نحتفل باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر الجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في سبيل بناء وتأسيس دولة الاتحاد، التي نقطف ثمارها اليوم بفضل ما قدمه الآباء المؤسسين من تضحيات، وسير من حملوا الراية من بعدهم أصحاب السمو حكام الإمارات على ذات الدرب، مؤكدين أن الاتحاد هو أساس النهضة الشاملة، وطريق التنمية المستدامة، وحجر الزاوية في تشييد دولة المواطنة والمحبة والإخاء.