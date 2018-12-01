مروان السركال: الثاني من ديسمبر ذكرى وطنية عزيزة على قلوبنا

الشارقة 24:





أكد سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن الثاني من ديسمبر كل عام يشكّل ذكرى وطنية عزيزة على قلوب الإماراتيين جميعاً، لما له من مكانة تاريخية مهمة، فهذا اليوم شهد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة بين إماراتها السبع، تحت راية واحدة، فالأساس الذي غرسه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، للأجيال القادم، بات منطلقاً للنهوض والبناء، وما نراه اليوم في دولتنا التي تسير بخطوات ثابتة في تحقيق المنجزات على نطاقها الأوسع من مظاهر تنموية واقتصادية واجتماعية مزدهرة لهو نتاج تلك الحكمة والرؤية المستقبلية.

وأضاف السركال، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تحقق سلسلة من الإنجازات المشرّفة في شتى القطاعات ثقافياً، واقتصادياً، ومعرفياً، على الصعيدين العربي والعالمي، كما تصدرت العديد من المؤشرات العالمية، واحتلت المراكز الأولى في مجالات الانفتاح والحريات الاقتصادية، وتوفيرها للأسواق الاستثمارية الواعدة وغيرها، ما يجعلنا نفخر بهذه السمعة والريادة التي حققتها بفضل جهود ورؤى قيادتنا الحكيمة التي استشرفت المستقبل وأكدت على أن حبّ الوطن يكمن دوماً في العمل الجادّ والطموح، والمثابرة، الذي من شأنه أن يحافظ على كلّ تلك المقدرات والمكتسبات، لتكون ترِكة مهمة للأجيال الجديدة بأن تتعرف على إرث غاية في الأهمية حُفر في أنصع صفحات التاريخ.