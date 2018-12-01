خالد القاسمي: اليوم الوطني شاهد على عزيمة أبناء الإمارات

الشارقة 24:

رفع الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه حكام الإمارات، الذين قادوا الدولة من نجاح إلى آخر، ضمن منظومة واحدة تقوم على مبادئ الحرص على رعاية أبنائها من بناء هوية متفردة جمعت التميز، والريادة، والثقافة والعلم، وصبغتهم جميعاً بإرثها العربي.

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أنه خلال مسيرتها التنموية التي انطلقت منذ 47 سنة مضت، عززت دولة الإمارات من مكانتها، كواحدة من أكثر الدول التي حققت تطوراً ونمواً في زمن قياسي، ما يجعلنا نفخر بذلك اليوم الذي انضوت تحت مظلته وحدة إماراتنا، وبات عرساً وطنياً يحق لنا أن نحتفل به، وأن نفخر به، لأنه غدا شاهداً على العزيمة والإرادة التي يمتلكها أبناء الإمارات، والتي من خلالها تمكنوا من تحقيق التقدم والتطور الذي أراده الآباء والأجداد.