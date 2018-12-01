عبد الله بن سالم: في اليوم الوطني نحتفي بإنجازات كبيرة وتنمية واسعة

الشارقة 24 – وام:





أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن الاحتفاء بيوم دولتنا الوطني هو احتفاء بإنجازاتٍ كبيرة وتنميةٍ واسعةٍ، ظهرت نتائجها في نُظم التعليم والاقتصاد والصحة والإنجازات الرياضية، وفي قيم المؤسسية والقدوة والعمل الدؤوب التي تنتظم كل مرافق ومجالات العمل في الدولة.

ورفع سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأكد نائب حاكم الشارقة، أنه في هذا اليوم نجدد التهاني والتبريكات لكل أفراد المجتمع الإماراتي، وهم يستذكرون عظمة آبائنا المؤسسين الذين عملوا ولم يبخلوا، ووضعوا الأساس المتين لدولة عصرية حديثة، اتصفوا بالحكمة والرؤية الصادقة، والعزيمة والإرادة، فاجتمعوا وتعاهدوا وأسسوا وبدأوا بناء الوطن، وسار الأبناء والأحفاد على نهجهم، فكان لهم ما أرادوا، مجتمعاً متوحداً وقوياً ومتآلفاً ومتعاضداً، تظلل مسيرته العلم والعمل، والوحدة والاتحاد، وتُقدم إنجازاته الأدلة على التنمية والتقدم والتطور.

وأضاف نائب حاكم الشارقة، أنه في كل عام، نحتفي بإنجازاتٍ كبيرة وتنميةٍ واسعةٍ، ظهرت نتائجها في نُظم التعليم والاقتصاد والصحة والإنجازات الرياضية، وفي قيم المؤسسية والقدوة والعمل الدؤوب التي تنتظم كل مرافق ومجالات العمل في الدولة، نظمٌ حديثةٌ تستند إلى التاريخ الزاهر، تستشرف المستقبل، وتقيم الحاضر، وفق رؤىً ثاقبةٍ تحملها القيادة الرشيدة، تقود بها بلادنا من إنجازٍ إلى إنجازٍ، لينعم مجتمعنا بالحياة الكريمة، ليكون احتفاءنا باليوم الوطني كل عام احتفاءً بما عمل عليه آبائنا، وما وضعوه من أسسٍ لبناء مجتمعٍ عصري حديث، يتكئ على التاريخ، معتز بهويته الإماراتية، وبعروبته الأصيلة، وأرثه العريق، ينظر إلى مستقبله بكل عزٍ وفخرٍ وآمالٍ عريضة.