لجنة باستشاري الشارقة تختتم زياراتها لأندية الإمارة

الشارقة 24:

اختتمت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، زياراتها إلى 16 نادياً في الإمارة.

وشملت الزيارات الأخيرة، التي قام بها أعضاء اللجنة، أندية: الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ودبا الحصن الرياضي الثقافي، والشارقة الثقافي للشطرنج .

وتعرفت اللجنة، خلال هذه الزيارات، على مختلف أدوار الأندية وجهودها، في استقطاب الرياضيين، ونشر الرياضة في المجتمع.

واستمع أعضاء اللجنة، المكونة من سعادة كل من محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس اللجنة، ووحيدة عبد العزيز، وهيام محمد عامر الحمادي، ومحمد سالم بن هويدن، وراشد الغول السلامي، إلى شروح مفصلة عن أندية الإمارة وأجندة فعالياتها، طوال العام، وخطتها لنشر الرياضة في المجتمع.

وتوجه سعادة محمد سلطان الخاصوني، بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه السخي للأندية، كما توجه بالشكر أيضاً، إلى مجلس الشارقة الرياضي، على جهوده في دعم الرياضة، وأعرب عن تقديره لكافة الأندية.

وأشار سعادته، إلى أن اللجنة حرصت على زيارة تلك الأندية، للوقوف على إنجازاتها، والعمل على دعمها، خلال مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .