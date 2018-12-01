أحمد بن سلطان القاسمي: نعتز ونفخر بما تعيشه بلادنا من تقدم وتطور

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن ما تعيشه بلادنا من تقدمٍ وتطورٍ يمثله لنا هذا اليوم الوطني، الذي نعتز ونفخر به، ما هو إلا نتيجة رؤىً سامية وأفكارٍ بنّاءة وإرادةٍ قويةً وعزيمةٍ لا تلين، لرجالٍ عاهدوا وطنهم ومجتمعهم على الوفاء ونكران الذات والبذل والعطاء.

ورفع سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وجدد نائب حاكم الشارقة التهنئة لكل أبناء وبنات الإمارات، مؤكداً أنه في هذا اليوم نستعيد ذكريات الآباء المؤسسون الذين وضعوا نهضة الوطن وتطوره وتقدمه هدفٌ سامٍ، سعوا إليه بكل عزيمةٍ وقوةٍ يحدوهم في ذلك مجتمعهم الذي أحبوه وأخلصوا له ورعوه بكل ما تحمله الكلمات من معانٍ، فعملوا وقدموا الكثير والكثير فكان الحصادُ وطناً حديثاً ينعمُ أفراده بكل منجزات العيش ومتطلبات العيش والحياة الكريمة من تعليم وتنمية مستدامة انتظمت كافة مدن وقرى الوطن العزيز، وتنمية وضعت الإنسان نُصب عينيها وتقوده نحو المجد والتقدم والتطور.

وأكد نائب حاكم الشارقة أن ما تعيشه بلادنا من تقدمٍ وتطورٍ يمثله لنا هذا اليوم الوطني الذي نعتز ونفخر به، ما هو إلا نتيجة رؤىً سامية وأفكارٍ بنّاءة وإرادةٍ قويةً وعزيمةٍ لا تلين لرجالٍ عاهدوا وطنهم ومجتمعهم على الوفاء ونكران الذات والبذل والعطاء، وحملوا همّ الأهل والأبناء ليقدموا لهم تجارب حقيقية في البناء والتعمير ونموذجاً أصيلاً في خدمة الأوطان ورفعتها.. وكان للأبناء الأبرار دورهم في هذه المسيرة بالمشاركة والتعليم وحمل راية التطور وخدمة الوطن.