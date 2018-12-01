سعود المزروعي: طموحنا لا حدود له وواجبنا الوطني صون الاتحاد

الشارقة 24:

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الإنجازات الكبيرة لدولة الإمارات، تؤكد أن تجربة الاتحاد، هي الأرقى والأنجح، عربياً وعالمياً، وواجبنا الوطني، أن نصون ثمار هذه التجربة الفريدة، وإنجازاتها ومكتسباتها الثمينة، لتظل الإمارات في صدارة التميّز والريادة.

وأوضح المزروعي، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للإمارات، أن النهضة الكبيرة التي نعيشها اليوم، تحققت بفضل الرؤية التنموية الشاملة لقيادتنا الرشيدة، والحريصة على تعزيز قدرات الدولة، للارتقاء بمكانة الوطن إلى أعلى المراتب وأسماها، ولضمان حياة آمنة ومستقرة لمواطنيها وللمقيمين فيها، على حد سواء.

وأضاف مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن اليوم الوطني، هو يوم راسخ في ذاكرة شعبنا، نستحضر فيه بكل فخر واعتزاز، مآثر وتضحيات وجهود الآباء المؤسسين، الذين وضعوا دعائم اتحاد الإمارات، مستذكرين قيمهم السامية التي بُنيت على التسامح والمحبة والتعاون والتعايش مع مختلف الثقافات والأديان، وكانت النهج الذي سارت عليه دولتنا منذ نشأتها، وحتى يومنا هذا الذي غدت فيه الإمارات دولة متقدمة تتحرك بذكاء وتقوم على الإبداع والابتكار والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في المواهب والطاقات البشرية والحلول الذكية، لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، مُنوهاً إلى أن هذا اليوم هو أيضاً مناسبة هامة لزرع إرثنا الثقافي في نفوس أبنائنا.

وأكد المزروعي، أن اتحادنا صرح صلب يزداد قوة ومتانة عاماً تلو الآخر، وأن طموحنا لا حدود له، وهو يمتد من الأرض إلى الفضاء، وإنجازات الإمارات وقيادتها وحكومتها وشعبها، تشهد على ذلك، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، تعتبران من مؤسسات الدولة الرائدة التي تحولتا بمزاياهما الفريدة، إلى منصة رائدة لمزاولة الأعمال مع العالم بأسره، ونجحتا في مواكبة التطورات العالمية من خلال ابتكار وتطوير خدمات أكثر فعالية، وهما يواصلان مسيرتهما في تقديم خدمات أكثر تكاملاً وتنافسية بين المناطق الحرة، على مستوى المنطقة والعالم، متعهداً بمواصلة هذه الاستراتيجية وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف المزروعي، في ذكرى الثاني من ديسمبر، يطيب لنا أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الصادقة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب الإمارات الكريم والأشم.

وجدد المزروعي، عهد الولاء والانتماء والوفاء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة، ومواصلة السير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والمضي قدماً بخطى واثقة وثابتة والعمل على مواصلة تحقيق الإنجازات وتثبيت المكتسبات، داعياً أسرة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إلى مضاعفة الجهود والتحصن بمعاني ومدلولات اليوم الوطني، لتعزيز مساهمة الهيئة في مسيرة بناء دولة الريادة والسعادة، وإعلاء راية الإمارات خفاقة عالية في كل المجالات.