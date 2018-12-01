نادي الحمرية يحتفي باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

نظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي، في غمرة احتفالاته باليوم الوطني الـ47 للدولة، يوم السبت، مسيرة للاعبين في النادي، الذين حملوا على أعناقهم أعلام الدولة.

وعبر المشاركون في المسيرة، عن فرحتهم باليوم الوطني، إذ أشار سعادة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، إلى أهمية المسيرة، التي تضاف إلى احتفالات اليوم الوطني السابع والأربعين.

وأكد سعادته، أن احتفال الإمارات باليوم الوطني، يعزز الانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أن هناك الكثير الذي نفخر به في مسيرة الوطن الخيرة، من بناء وحضارة وتقدم، في كافة المجالات، لاسيما الرياضة، التي تزهو في عصر الاتحاد، ونقل تهاني أسرة النادي، للقيادة الرشيدة، ولشعب الإمارات، بهذه المناسبة .