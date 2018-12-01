مستشفى الجامعة بالشارقة يحتفي باليوم الوطني

الشارقة 24:

نظم مستشفى الجامعة بالشارقة، احتفالاً كبيراً، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، بحضور سعادة عبد الله علي المحيان رئيس مجلس أمناء المستشفى رئيس هيئة الشارقة الصحية، وسعادة الدكتور عبد العزيز المهيري نائب رئيس مجلس أمناء المستشفى مدير عام هيئة الشارقة الصحية، والدكتور علي عبيد آل علي عضو مجلس الأمناء الرئيس التنفيذي للمستشفى.

واستهلت، فعاليات الاحتفال، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتحية العلم، والنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتبدأ بعدها عروض الرقص الشعبي، وفعاليات تراثية، ومأكولات ومشروبات شعبية إماراتية.