د. محمد بن هويدن: اليوم الوطني لحظة تاريخية محفورة في الوجدان

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أن الاحتفاء باليوم الوطني، ليس مناسبة عابرة، وإنما هو إحياء للحظة تاريخية محفورة في وجدان كل من تشرّب حب الإمارات، الذي غرسه فينا المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، عندما زرعا بذرة الاتحاد، لتتحول إلى شجرة وارفة، بظلال العطاء والنهضة والنماء، في ظل القيادة الرشيدة.

وأعلن سعادته، أن التنمية الشاملة التي حققتها دولة الإمارات، كانت ولا تزال انعكاساً للفكر المبدع، والإصرار على النهوض والتمكين والسير قدماً، على طريق الازدهار والنماء، من قبل قيادة الدولة .

ولفت سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، إلى أن احتفالنا بهذا اليوم، وقفة عز وكرامة وإجلال لمؤسسي الاتحاد، ولكل من آمن بنهج الوحدة، وساهم في إعلاء راية الوطن، وتحقيق الرفاهية والاستقرار لشعب الإمارات، وقدم التحية والإجلال لدماء شهدائنا الأبرار، الذين قدموا ملاحم الفداء، من أجل أمن الوطن، وللدفاع عن إنجازاته.