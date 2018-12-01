راشد المحيان: اليوم الوطني مناسبة لاستكمال مسيرة التطور

الشارقة 24:

أكد راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، أن اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، يمثل في نفوس أبناء وبنات الوطن والمقيمين على ترابه، تضامن الشعب مع قيادته الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، أن صاحب السمو رئيس الدولة، حرص على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات كدولة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن مواصلة واستكمال الإنجازات ومسيرة التطور والبناء، التي قادها الآباء المؤسسون، رحمهم الله.

وأعرب المحيان، عن فخره واعتزازه، بإحياء اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، في يوم وصفه بأنه من الأيام المشهودة، على امتداد الوطن، كونه شكّل مقدمة للنجاحات، والانطلاقة القوية للاتحاد، الذي وضع حجر الأساس لدولة، قدمت للعالم المثال الوحدوي الناجح، في العصر العربي الحديث.