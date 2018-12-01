"بيئة" تحتفي باليوم الوطني الـ 47 للدولة

الشارقة 24:





نظمت شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة موظفي الشركة.

بدأت مراسم الاحتفال، الذي أقيم في جزيرة العلم، بكلمة ألقاها سعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لـ "بيئة"، أشاد خلالها بدور قيادة الإمارات العربية المتحدة في نمو الدولة، وتعهد بمواصلة التزام الشركة، في السير نحو ضمان مستقبل مستدام للبلاد.

وتضمنت الفعالية، فقرات من الموسيقى الشعبية، وعروض الرقص الشعبي، وكتابة الخط العربي، ونقش الحناء، وفن الكاريكاتير، ومعزوفات موسيقية لشرطة الشارقة، والفرقة الحربية، إلى جانب سحوبات مميزة.