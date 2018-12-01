بفقرات وفعاليات متنوعة

"بيئة" تحتفي باليوم الوطني الـ 47 للدولة

  • السبت 01, ديسمبر 2018 في 10:50 ص
  • جانب من الاحتفال
    جانب من الاحتفال
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احتفت شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، في جزيرة العلم.
الشارقة 24:

نظمت شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة موظفي الشركة. 
 
بدأت مراسم الاحتفال، الذي أقيم في جزيرة العلم، بكلمة ألقاها سعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لـ "بيئة"، أشاد خلالها بدور قيادة الإمارات العربية المتحدة في نمو الدولة، وتعهد بمواصلة التزام الشركة، في السير نحو ضمان مستقبل مستدام للبلاد.
 
وتضمنت الفعالية، فقرات من الموسيقى الشعبية، وعروض الرقص الشعبي، وكتابة الخط العربي، ونقش الحناء، وفن الكاريكاتير، ومعزوفات موسيقية لشرطة الشارقة، والفرقة الحربية، إلى جانب سحوبات مميزة.   