شرطة الشارقة تُعرف بمعايير جائزة وزير الداخلية للتميز

الشارقة 24:





نظم قسم التميز المؤسسي بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل، لشرح معايير جائزة وزير الداخلية للتميز بدورتها الخامسة- مرحلة المدير العام، والتي عقدت بقاعة مركز خدمات المرور والترخيص، واستهدفت موظفي القيادة .

وقدم النقيب يونس محمد آل علي رئيس القسم، شرحاً مفصلاً، عن معايير الجائزة، والتعديلات الجديدة عليها، وخطتها الزمنية.

وتأتي الورشة، ضمن برنامج إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ممثلة بقسم التميز المؤسسي، لتطوير وتحسين مستوى الأداء بالقيادة، من خلال المشاركة، في مختلف جوائز التميز.