خالد المدفع: أوبريت "إمارات زايد" 8 لوحات تتحدث عن هوية الدولة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





أعلن سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ 47 للدولة، أن أوبريت "إمارات زايد"، الذي تم تقديمه على مسرح المجاز بمدينة الشارقة، مساء الجمعة، ضمن سلسلة احتفالات الإمارة الباسمة باليوم الوطني، تضمن 8 لوحات وطنية، تتحدث عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة لوحات تسلط الضوء على بيئة الدولة.

وأوضح سعادته، أن العرض شمل أيضاً، لوحات تتحدث عن طموح الدولة، للوصول إلى الفضاء، وأشار إلى أن الأوبريت حظي بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وبمشاركة نخبة مميزة من الفنانين، في العمل الوطني المميز.