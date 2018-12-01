طارق علاي: أوبريت "إمارات زايد" عمل وطني مميز

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





رفع طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، للقيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة.

وتقدم علاي، خلال تصريح لـ "الشارقة 24"، بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود، للجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني، وتوجه بالشكر أيضاً إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على متابعة سموه الحثيثة لعمل اللجنة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن أوبريت "إمارات زايد"، الذي تم تقديمه مساء الجمعة، على مسرح المجاز بمدينة الشارقة، كان حافلاً بلوحات وطنية جميلة ومتنوعة، وشدد على حرص اللجنة المنظمة، على استقطاب الأطفال والممثلين والفنانين، في عمل وطني موحد، نال إعجاب جميع الحضور.

وأعرب علاي، في ختام حديثه، عن تمنياته بالتوفيق، في تقديم عمل وطني مميز، مؤكداً أن القادم أجمل.