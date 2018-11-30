عبد الله بن سالم يحضر أفراح بن فارس والطنيجي بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبد الله محمد بن فارس، بمناسبة زفاف نجله خالد، إلى كريمة سيف حامد عبيد الطنيجي في نادي الشارقة للغولف والرماية.

كما حضر الحفل الشيخ عصام بن صقر القاسمي، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية، ابتهاجاً بالمناسبة.