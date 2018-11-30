بلدية الشارقة تُزّين الشوارع والميادين ابتهاجاً باليوم الوطني

الشارقة 24:

زينت بلدية مدينة الشارقة لشوارع والميادين الرئيسية بأعلام الدولة، والمجسمات المضيئة ذات الأشكال الهندسية الجميلة، والكلمات المعبرة عن عمق حب الوطن والوفاء له، وذلك احتفاءً اليوم الوطني الـ 47.

حيث تحرص البلدية في كل عام على تزيين الإمارة ابتهاجاً بهذه المناسبة العظيمة، والمشاركة في الاحتفال بها من خلال تنظيم فعاليات مختلفة في مبناها الرئيسي، والمباني التابعة لها وحدائق الإمارة.

بدوره، أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن تزيين الشوارع والميادين الرئيسية في الإمارة بزينة اليوم الوطني، يأتي تكريساً لدور واستراتيجية البلدية في مشاركة المجتمع فرحته بهذه المناسبة، وإضفاء الأجواء الجميلة، ونشر السعادة في أنحاء الإمارة، من خلال ما تحمله هذه الزينة من قيم وطنية ومعانٍ سامية، والتعبير عن الفرحة بالوطن في يوم اتحاده، كما تضفي هذه المجسمات منظراً جمالياً في المناطق التي وُضعت بها.

وأشار الطريفي إلى أن فرق العمل عملت بجهد كبير للانتهاء من تزيين مختلف المناطق، حيث تم إعداد لجنة لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالزينة، لإحياء هذه المناسبة بما يليق بها، فلم تقتصر احتفالات البلدية على تزيين الشوارع، بل زيّنت مبناها الرئيسي وجميع المباني التابعة لها، فضلاً عن الاحتفال بالعديد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة كل موظفي البلدية، في أجواء سادتها الفرحة والسعادة، بهدف تعزيز الروح الوطنية في نفوس الجميع، وإحياء ذكرى عزيزة وخالدة دوّنها التاريخ بأحرف من ذهب، وباتت مثالاً يحتذى بها في النجاح.

من جانبه، أوضح علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أن الإمارة ستكون على موعد مع ألوان الفرح والعز والشموخ تزامناً مع اليوم الوطني، من خلال الزينة التي وزعتها البلدية بصورة جميلة على الميادين والشوارع ومداخل الإمارة.