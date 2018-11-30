مواقف الشارقة مجانية خلال عطلة اليوم الوطني

الشارقة 24:

أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن المواقف ستكون مجانية يومي الأحد والإثنين 2-3 ديسمبر2018، بمناسبة عطلة اليوم الوطني، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي مناطق شارع الحصن "مجمع البنوك" في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة "سوق الطيور" في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز 1، وشارع الكورنيش "البحيرة" من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3.

ودعت البلدية ضرورة التزام أفراد الجمهور بعدم إساءة استخدام المواقف كالوقوف المزدوج وغيرها من التجاوزات.

وتحرص بلدية مدينة الشارقة على توفير كل الخدمات والتسهيلات للجمهور، وتوفير المواقف العامة في جميع الأوقات للزوار والقاطنين ومنع سوء استغلالها، كما تؤكد البلدية على ضرورة التواصل مع الخط الساخن على الرقم 993 لأية ملاحظات أو استفسارات.