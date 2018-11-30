ماجد المعلا: اتحاد الإمارات رسم واقعاً مشرقاً

الشارقة 24:





أكد ماجد المعلا مدير سوق الحراج بالإنابة في الشارقة، أن دولتنا الحبيبة، تحتفل في هذا العام، بالذكرى الـ47 لقيام الاتحاد.

وأعلن المعلا، أن هذا الاتحاد، رسم لنا واقعاً مشرقاً، يسوده الحب والخير والأمان والرفاهية، وأن هذا الاتحاد، استطاع بإنجازاته، أن يؤسس لمستقبل أكثر إشراقاً، لأبناء الإمارات الفخورين، بما تحقق على أرض دولتهم الغالية.

وأعرب مدير سوق الحراج بالإنابة، عن سعادته بهذه المناسبة الغالية، على قلوبنا جميعاً، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.