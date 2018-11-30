شرطة الشارقة توعي الجاليات بالظواهر السلبية

الشارقة 24:

في إطار حرصها، على القيام بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، وضعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، الخطط والبرامج لتنفيذ حملات توعوية، وتثقيفية للمجتمع، بهدف تنوير الجاليات المقيمة بالإمارة، ببعض الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع.

جاء ذلك، لدى استقبال عبد العزيز البلوشي نائب مدير مركز "توجيه" للخدمات بالشارقة، لوفد إدارة الشرطة المجتمعية، برئاسة المقدم حمد بن قصمول رئيس شؤون مجالس الأحياء، وعدد من ضباط الإدارة.

وهدفت الزيارة، إلى إطلاع إدارة مركز "توجيه" للخدمات، على الجهود التي تقوم بها شرطة الشارقة، في توفير الأمن لأفراد المجتمع، والتنسيق مع المركز لضمان توصيل أهداف الحملات التوعوية، والتي تستهدف مراجعي المركز، من أفراد الجاليات المختلفة المقيمة في الإمارة، بهدف توعيتهم وإرشادهم بالابتعاد عن بعض الظواهر السلبية، التي تحدث من وقت لآخر، وتؤثر على المجتمع، وحثهم على اتباع النظم والإرشادات، والتقيد بالتعليمات التي تحافظ على أمنهم وسلامتهم.

وفي الختام، شكر المقدم بن قصمول، إدارة مركز "توجيه" للخدمات، على حسن الاستقبال، وروح التعاون.