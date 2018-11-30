شرطة الشارقة تدعو السائقين إلى التقيد بضوابط الاحتفال باليوم الوطني

الشارقة 24:





أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، عن استعدادها ووضعها خطة شاملة، للسائقين وقائدي المركبات، للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ47، ليتمكن الجميع من الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، من دون وقوع حوادث، أو أية تجاوزات، واحترام قوانين السير والمرور، حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

ووضعت شرطة الشارقة، الضوابط الخاصة، بتزيين المركبات أثناء الاحتفال باليوم الوطني، وهي عدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل عدد أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من مقدمة السقف، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، أو زجاج نافذة السائق، وعدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم الوقوف على الطرق الفرعية، وعرقلة حركة السير، وعدم استخدام الرش "الإسبريه"، من قبل السائق أو المرافقين، وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج.

وكثفت إدارة المرور والدوريات استعداداتها، من خلال زيادة عدد الدوريات لتنظيم حركة السير على الطرقات، وتوزيع الدوريات الأمنية والمرورية، في مختلف الطرق، على مستوى الإمارة، إضافة إلى تكثيف التواجد الأمني والمروري، في أماكن الفعاليات.

وأكدت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أنها سوف تتابع الالتزام بهذه الاشتراطات والتعليمات، من قبل السائقين وأصحاب المركبات المشاركة، باحتفالات اليوم الوطني، والتأكد من تقيدهم بها، بهدف ضمان سير الاحتفالات، من دون عوائق أو إخلال بالمظهر العام، والحيلولة دون وقوع حوادث مرورية أو مضايقات، تعكر صفو المجتمع وفرحته، بهذه المناسبة المجيدة.

ونوهت الإدارة، إلى أن المسيرات، يجب أن تكون رسمية، ودعت إلى أخذ التصاريح والموافقات الخاصة بها، لتجنب التعرض للمخالفات، وأكدت أنها ترفض الفوضى والتهاون بهذا الخصوص، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بأنظمة السير والمرور، خاصة في الأماكن البرية والسياحية، والالتزام بالسرعات المخصصة على الطرق، تفادياً لوقوع الحوادث.

كما أعلنت إدارة شرطة المنطقة الشرقية، الاستعدادات التامة، لاستقبال فترة الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث باشرت المراكز الشاملة التابعة للإدارة، بالمدن الثلاث، خورفكان وكلباء ودبا الحصن، بوضع الخطط الأمنية لضمان انسيابية الطرق، وتكثيف الدوريات المرورية، على أماكن الاحتفالات والمناطق السياحية والمنتزهات، التي تشهد إقبالاً كبيراً، في هذه الفترة، وتوزيع الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، لضبط أمنها.