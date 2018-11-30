شرطة الشارقة تخرج 11 دورة متخصصة

الشارقة 24:

شهد معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تخريج 11 دورة تخصصية، بمشاركة 243 منتسباً، من ضباط وصف ضباط وأفراد، من مختلف الإدارات والمراكز بشرطة الشارقة، ووزارة الداخلية.

وتأتي هذه الدورات، في إطار حرص شرطة الشارقة، على رفع كفاءة منتسبيها، في أداء مهامهم بمختلف القطاعات، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الرامي، إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وتنوعت مواضيع وبرامج الدورات، التي تلقي خلالها المنتسبون، العديد من العلوم النظرية والعملية والمفاهيم الخاصة بمتطلبات كل دورة، وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفكرية، لتأدية الواجبات المنوطة بهم، على أعلى المستويات، ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وشهد العميد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد التدريب بشرطة الشارقة، تخريج دورتي التفكير الإبداعي، ومهارات الاتصال والتواصل الداخلي في العمل.

من جانبه، قام المقدم محمد بن بطي نائب مدير المعهد، بتخريج ثلاث دورات هي: تطوير المهارات والاتجاهات الفكرية والسلوكية للعاملين في المجال الأمني، والتغلب على ضغوط العمل، والمراجعة والتفتيش على خطة السلامة المهنية وإعداد التقارير.

وتخلل حفل التخريج، تنظيم محاضرة بعنوان "استشراف المستقبل"، لدورة القيادة الاستراتيجية.

وأشاد العميد بن نصار، بتميز الدورات وتنوعها، والتي ستسهم بدرجة كبيرة في تطوير الأداء، للكثير من الخدمات الموجهة لأفراد المجتمع.