نادي الذيد الثقافي الرياضي يحتفل بيوم الشهيد

الشارقة 24:

احتفل نادي الذيد الثقافي الرياضي، بفعاليات يوم الشهيد، بهدف التأكيد على قيم الولاء والانتماء، والتذكير بالتضحيات التي قدمها أبناء الإمارات في الدفاع عن الحق، وإعلاء قيم العدل والإخاء، ليظل علم الإمارات عالياً خفاقاً يلامس عنان السماء.

وانطلقت الفعاليات بمقر النادي، بتنكيس علم الدولة، ثم الوقوف دقيقة دعاء لأرواح الشهداء الطاهرة، قبل معاودة رفع العلم عالياً على أنغام السلام الوطني للدولة، بحضور سعيد محمد بن مترف الطنيجي عضو مجلس الإدارة، والمدربين والإداريين.

وأكد سعادة سالم بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، أن مناسبتي "يوم الشهيد" و"اليوم الوطني"، تمثلان مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي حر، وفي الوقت نفسه تشكلان منبع إلهام وتعبير عن الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة.