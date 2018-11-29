"التخطيط والمساحة" بالشارقة: شهداء الوطن ضحوا بأرواحهم من أجل الحق

الشارقة 24:

اعتبر سعادة المهندس خالد بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن شهداء الوطن، أبطال عظام خالدو الذكر والمقام، ضحوا بأرواحهم من أجل الحق والوطن، ويقف لهم الجميع اليوم احتراماً وإجلالاً وتكريماً لبطولاتهم في ميادين الشرف، دفاعاً عن كرامة بلادهم وصون حريتها وأمنها واستقلالها.

وأضاف، أن الاحتفال اليوم بذكرى الشهيد يتم والوطن الغالي ينعم بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، وبفضل التضحيات العظيمة للشهداءالبواسل الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن ونصرة المظلومين وسطروا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم الزكية أسمائهم بحروف من نور دفاعاً عن الوطن والأمة.

وتقدم سعادة المستشار المهندس صلاح بن بطي، المستشار في الدائرة، بأسمى معاني الفخر، وبخالص التحية والإجلال، إلى أروح الشهداء الأبرار لما قدموه من تضحيات في سبيل نصرة وطنهم والذود عن كرامته وأرضه.