مجد الشحي: بطولات شهداء الوطن ستظل مشعلاً يضيء طريقنا

الشارقة 24:

أكدت مجد الشحي، مدير مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، أن في يوم الشهيد نحيي ذكرى شهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل وطنهم، وتخليداً لذكراهم، حتى تظل بطولاتهم وتضحياتهم قدوة للأجيال القادمة، ونستلهم من بطولاتهم التي ستظل مشعلاً يضيء لنا ولأبنائنا طريقنا، وحافزاً يدفعنا على بذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالحاضر وبناء المستقبل.

وأضافت الشحي، أن الوطن لا ينسى أبناءه، وما بذلوه من دماء، في سبيل حمايته من أي مخاطر، لأن ما حققته الإمارات من تنمية وتقدم واستقرار لم يأت من فراغ، وإنما هناك من دفع روحه ودمه ثمناً له، وسيبقى شهداؤنا في ذاكرة أبناء الشعب الإماراتي، مصدر عزة وفخر.