عبد الله السبوسي: الشهادة لرفع راية الوطن الغالية قمة البطولة

الشارقة 24:

أكد عبد الله خليفة السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أنه في الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الشهيد، هذه المناسبة التي حددتها الدولة تقديراً لشهدائها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، أثناء أدائهم مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها، وجادوا بأنفسهم في ميادين الحق والواجب.

وأضاف أنه في هذا اليوم، تؤكد القيادة الحكيمة، أن الشهادة في سبيل رفع هذه الراية الغالية هي قمة البطولة والتضحية، فالإمارات العظيمة، ممثلةً في قيادتها وشعبها، لا تنسى دائماً وأبداً أبناءها الذين قدموا أرواحهم الغالية في ميادين الحق والواجب نصرةً للمظلوم ودفاعاً عن الحق والشرعية، وكما قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن يوم الشهيد هو يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن.