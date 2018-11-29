راشد الكوس: نستلهم من بطولات شهدائنا الأبرار معاني التضحية

الشارقة 24:

أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن التضحية بالأرواح في سبيل رفعة وكرامة الأوطان تعتبر من أسمى درجات الشعور الوطني، فالنفس هي أغلى ما يملكه الإنسان، وبلا شك فإن الشهداء هم خيرة أبناء الوطن، الذين ترجموا حبهم لتراب الوطن من خلال ضربهم أروع الأمثال في معاني الشجاعة والبطولة، مقدمين أرواحهم فداءً للوطن، وفي سبيل أن ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار.

وأضاف الكوس، "ونحن نحيي مراسم هذا اليوم العزيز على قلوبنا، نستلهم من بطولات شهدائنا الأبرار معاني التضحية والشجاعة والإيثار، وتعزيز حب الوطن على ما سواه، وننتهز هذه المناسبة لنبعث رسالة فخر واعتزاز لأسرهم التي غرست في نفوسهم روح الولاء والانتماء، وصبروا على مصابهم الجلل في فقدهم".