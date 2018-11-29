"اتصال الشارقة" يحيي ذكرى يوم الشهيد

الشارقة 24:

تحت شعار "لن ننسى تضحياتهم" أحيا موظفو مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ذكرى يوم الشهيد بتنكيس العلم الساعة الثامنة صباحاً والوقوف دقيقة دعاء صامتة، تبعتها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني.

جاء ذلك تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه.

وأكد م. خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية غالية على قلوب كل أبناء الوطن حيث تتجلى فيه كل صور العرفان والعزة والشموخ بأبطالنا الشهداء، وأن هذا اليوم يجسد رمز التلاحم الوطني بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادته الرشيدة سعياً نحو رفعة مكانة الوطن تحت راية واحدة.