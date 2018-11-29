هنا السويدي: اليوم الوطني عنوان الفرح والمحبة والولاء

الشارقة 24:

تقدمت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بأسمى آيات التهنئة والتبريك للقيادة الرشيدة والشعب الوفي، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، عنوان الفرح والمحبة والولاء والانتماء.

وأكدت أنه في هذه المناسبة يستذكر الجميع جهود القادة المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين اشتغلوا بكل جد واجتهاد، من أجل تحقيق حلم الاتحاد، وقد تسنى لهم ذلك في الثاني من ديسمبر 1971، ومنذ ذلك التاريخ والجميع يعيش أجمل الأيام، وينعم بالخير والفرح والسعادة.

وجددت السويدي في اليوم الوطني الـ 47، العهد والولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء للوطن الغالي الذي يفديه الكل بالمهج والأرواح.