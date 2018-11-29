"مواصلات الشارقة" تحيي ذكرى شهداء الوطن

الشارقة 24:

أحيت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الذكرى الرابعة ليوم الشهيد، تقديراً وعرفاناً لجنود الإمارات الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم من أجل كرامة وعزة الوطن، وحفاظاً على استقرار المنطقة ومناصرة للأشقاء، بحضور سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة ومديري ومسؤولي الهيئة وجميع موظفيها، وذلك في مبنى الهيئة الرئيسي بمنطقة العزرة.

وأكد السويجي، أن يوم الشهيد يعتبر مصدراً للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من تضحيات في الميادين العسكرية والمدنية، تحقيقاً للاستقرار والسلام، ونصرة للمظلوم، ورداً للظالم، وسيظل الشهداء الأبرار نبراساً تهتدي به الأجيال القادمة، ومصباحاً ينير الدرب ويدفع الجميع لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن الواجب، وإعلاء لكلمة الحق، كما أنه تجسيداً لتضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم لنصرة أشقائهم بعزيمة وإصرار، وهو أيضاً ترجمة لاهتمام وتقدير قيادتنا الرشيدة لأسر الشهداء وذويهم.

وأضاف السويجي، أن إحياء ذكرى يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية على قلوب كل أبناء الوطن، تتجلى فيها كل صور العرفان والعزة والشموخ بأبطالنا الأحياء عند ربهم، الذين سطروا بحروف من نور في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية بطولات لا مثيل لها وصفحات مشرفة ومضيئة من الإيثار الإقدام والشجاعة، وقدموا للعالم كله ملحمة وطنية ترسخ من مكانة دولتنا العريقة في مد يد العون ونشر السلام والخير.

وأشار رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أثناء كلمته عن المناسبة الوطنية إلى أن احتفالات الدولة بيوم الشهيد التي تسبق احتفالاتها باليوم الوطني تعد خير مثال على صور التلاحم والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، فهما مناسبتان وطنيتان تتجلى من خلالهما الروح الوطنية والفخر بدولتنا وتجديد العهد والولاء لحكام وشيوخ الإمارات وتثبت للعالم أن البيت متوحد حقيقة قائمة وليست شعاراً نردده، كما أنها مناسبات ينتظرها الجميع سواء من مواطنين أو مقيمين للتعبير عن مشاعر الحب والإخلاص لدولتنا الحبيبة.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً تم تنكيس العلم، ومن ثم الوقوف دقيقة دعاء صامت في تمام الساعة 11:30 تبعها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني.