"الشارقة للتراث" ينظم فعالية بمناسبة يوم الشهيد

الشارقة 24:

نظم معهد الشارقة للتراث فعالية بمناسبة يوم الشهيد، في مقره، صباح اليوم الخميس، بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، استهدفت موظفي المعهد وزواره، وهدفت إلى التأكيد على مكانة الشهيد، وأن تضحياته لا تذهب هدراً، وتبقى خالدة في الذاكرة والوجدان، فإن المبادرة بإحياء هذه الذكرى واجب وطني وأخلاقي يتم التعبير من خلاله عن أهمية رد الجميل للشهداء الذين يروون بدمائهم الزكية تراب الوطن.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، أن في الثلاثين من نوفمبر ترتفع رايات المجد والعز، وتحلق عالياً لتعانق السماء، إنه يوم الشهيد، أحد أبرز الأيام الوطنية التي نعتز بها، ونرفع هاماتنا عالياً فخراً بشهدائنا، إنه يوم الشهيد الذي روى بدمه ثرى الأرض دفاعاً عنها، فأنبتت شموخاً وعزاً، وقيادة لا تقبل لشعبها إلّا المركز الأول، فقد حققنا رصيداً عظيماً من النهضة والازدهار والسعادة، وتبوأنا مكانة مرموقة وصلت إلى الفضاء، بجهود وعقول أبناء الوطن.

وأضاف الدكتور المسلم: "كما أن يوم الشهيد هو أحد العناوين الكبرى التي نعتز بها، ففيه حكاية تقطر عزاً وكرامة، حيث تعود بنا الذكريات إلى العام 1971، لتروي قصة البطولة والاستشهاد من أجل الوطن، وفي هذا اليوم نرفع أسمى آيات التقدير والعرفان، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي قرر أن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام، يوماً للشهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية".

وتضمنت الاحتفالية التي بدأت بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، بالإضافة إلى مشاهدة الحضور لفيديو يحتوي على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن الشهداء، ومحاضرة ألقاها النقيب سعود تميم الريامي، مدير فرع تدريب المستجدين ودورات الترفيع في أكاديمية العلوم الشرطية، ومن ثم وقف الجميع دقيقة صمت إكراماً وإجلالاً لأرواح شهداء الوطن.