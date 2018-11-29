أهالي جزيرة أبو موسى يقفون دقيقة صمت بيوم الشهيد

الشارقة 24:

قام أهالي جزيرة أبو موسى بإحياء يوم الشهيد تخليداً وعرفاناً ووفاءً بما سطره شهداء الوطن من تضحيات ودماء غالية بعد أن قدموا أرواحهم فداءً للوطن لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة عالية خفاقة فقد أدوا واجبهم الوطني ومهامهم مخلصين لله ثم للوطن.

وتجمع أهالي الجزيرة أمام سارية العلم وقاموا بتنكيس العلم والدعاء للشهداء ثم رفعوا العلم، مؤكدين أن شهداء الوطن هم نجوم الوطن وأن المناسبة هي مناسبة لكل وطني مخلص للوقوف على ما قدمه الشهداء لتكون الوقفة تحية وإجلاء لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن الحق والعدل.

وعبر أهالي جزيرة أبو موسى عن اعتزازهم بشهداء الوطن وأن ذكراهم ستظل خالدة في نفوس وقلوب الجميع فقد قدموا أرواحهم في ميادين العزة والشرف وضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والبطولة، مؤكدين أن يوم الشهيد هو يوم التعاضد والتلاحم الوطني بين جميع المواطنين والمقيمين وأفراد ومؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها دولتنا الفتية وستبقى تضحياتهم وساماً في قلب ووجدان كل أبناء وبنات الدولة ومحفورة في سجل الشرف لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.