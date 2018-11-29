بلدية الشارقة تحيي ذكرى يوم الشهيد

الشارقة 24:

أحيت بلدية مدينة الشارقة ذكرى يوم الشهيد في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى، وأمام مبنى التنظيم الإيجاري في المنطقة الصناعية الخامسة، حيث تم تنكيس الأعلام الساعة الثامنة صباحاً، ثم الوقوف دقيقة صمت والدعاء للشهداء الأبطال الساعة الحادية عشرة، ورفع العلم على وقع النشيد الوطني لدولتنا، تعبيراً عن مشاعر الولاء والانتماء، وعن مشاعر العز والفخر بكوكبة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ولتبقى رايته عالية خفاقة، وحضر احتفاء البلدية بيوم الشهيد في مبناها الرئيسي وفي مبنى التنظيم الإيجاري كل من سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية ومساعدوه ومدراء الإدارات والموظفين.

وأكد الطريفي، أن يوم الشهيد مناسبة عز وفخر لكل إماراتي، نعبر من خلاله عن فخرنا بكوكبة من الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الدفاع عن الوطن، وسطروا أسماءهم في سجلات التاريخ الخالدة بأحرف من ذهب، فهذا اليوم هو يوم تكريم الأبطال الأوفياء ونثمن فيه تضحياتهم الباسلة، فأصبحوا نبراساً يضيئ لنا الطريق، وأدوا الأمانة بكل صدق وعزم، ليبقى الوطن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار، فبسواعد الرجال الأبطال وهمتهم العالية ندافع عن وطننا ونحميه بأرواحنا، وشهداؤنا كانوا الحصن الحصين لتبقى الإمارات واحة الأمن والطمأنينة، ففي هذا اليوم نقف إجلالاً وإكباراً لهم وندعو لهم بصادق الدعاء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين".

وأشار مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن البلدية تحرص على إحياء جميع المناسبات الوطنية، ومشاركة الدولة ومؤسساتها في كل هذه المناسبات، تأكيداً منها على واجبها الوطني وترسيخاً لمبادئ الوفاء والانتماء للوطن.