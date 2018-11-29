شرطة الشارقة تنظم ندوة "مجالس زايد الشرطية"

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم الأربعاء، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية ندوة بعنوان "مجالس زايد الشرطية"، والتي تأتي ضمن مبادرة وزارة الداخلية بإطلاق مجالس زايد الشرطية، خلال الفعاليات التي تنظمها احتفاءً بعام زايد.

حضر الندوة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وسيف بن ساعد السويدي وكيل وزارة الخارجية السابق، وجاسم عبد الله النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمديرون العامون وعدد من ضباط وصف الضباط بشرطة الشرطة.

وألقى العميد بن عامر في مستهل الندوة كلمة أكد فيها: أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كان يمثّل نموذجاً للقيادة الطموحة، التي تمتلك القدرة على مواجهة التحديات، وأخذ زمام المبادرة لما فيه مصلحة لشعبها وتعزيز أمنه واستقراره، فقد صاغ بحكمته وبُعد نظره الأسس والثوابت التي مكّنت دولة الاتحاد من النمو والتطور، وكان يؤمن إيماناً عميقاً بقيمة الوحدة، ويعّدها الخيار الوحيد، ليس لمواجهة أي تحديات أو مخاطر فقط، وإنما بوصفها الأساس لاستقرار الدولة ونمائها، ولهذا استطاعت دولة الاتحاد الفتية أن تقدم نموذجاً للتجارب الوحدوية الناجحة في عصرنا الحديث.

وأضاف العميد بن عامر: "من هنا فقد كان أهم تكريم لزايد هو الاحتفاء بسيرته العطرة، وبنشر إرثه الإنساني والحضاري لكل أبناء الإمارات، والعمل على استلهام موروثه الزاخر من القيم النبيلة، وتعريف الأجيال الجديدة بها، من أجل استحضارها والاقتداء بها في السلوك العام".

واختتم العميد بن عامر كلمته بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناء هذا الوطن إلى التمثل بقيم الراحل والاقتداء بنهجه وسيرته العطرة، في كل منحى من مناحي حياتنا.

وتضمنت الندوة التي أدارها العميد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة ورقتين، تناولت الأولى التي قدمها سيف بن ساعد السويدي المراحل الأولى من عمر الاتحاد ومآثر ومناقب الشيخ زايد طيب الله ثراه، وما كان يتمتع به من بعد نظر وحكمة وصفات القائد الناجح، الذي أرسى دعائم الاتحاد، وأسس مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات آنذاك دولة الاتحاد التي انضمت لاحقا لكافة المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة ودول عدم الانحياز وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكان لجهوده أثراً بالغاً وكبيراً في تأسيس مجلس التعاون الخليجي واستضافة قمتها الأولى في العاصمة أبوظبي.

بدوره أشار جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي في الورقة الثانية أن الشيخ زايد هو الماضي والحاضر والمستقبل، حيث بات يُطلق علينا في العالم أجمع أبناء زايد، وعلينا جميعا أن نكون أهلاً لحمل هذا الاسم، ونغرس في وعي أبنائنا مناقب هذا القائد الفذ الحكيم الذي تنتهج دولتنا وقيادتنا اليوم سيرته وخطاه.

وأضاف النقبي أن كافة مواطني الإمارات هم جنود في هذه الدولة، كل في مجال تخصصه، ونحن متواجدون في كثير من بقاع العالم لنقدم ونعطي ونبذل ونعيد الحق لأصحابه، وهذا ما يحصل في اليمن وأفغانستان وغيرها من الدول.