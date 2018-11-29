شرطة الشارقة تكثف جهودها للحد من جرائم انتحال صفة رجال الأمن

الشارقة 24:

في إطار الحملة الموجهة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة مؤخراً، للحد من الجرائم، من خلال حملة "هل هو رجل شرطة حقيقي" واصلت إدارة الشرطة المجتمعية جهودها المكثفة بنشر التوعية بالمناطق الصناعية والتجارية بالإمارة، بقطع الطريق أمام المحتالين من ضعاف النفوس، الذين ينتحلون صفة رجال الأمن، ويقومون باعتراض وخداع بعض الأفراد خاصة من الجنسيات الآسيوية، مستغلين بذلك عدم إلمامهم باللغة العربية، وإيهامهم بأنهم من رجال الأمن، ويستولون على ما بحوزتهم من أوراق ومقتنيات خاصة كالهاتف المتحرك والساعة ومحفظة النقود بكل ما تحتويه.

وقام أفراد إدارة الشرطة المجتمعية بتوعية شريحة كبيرة من العاملين بالمناطق المستهدفة وشرح طرق وأساليب المحتالين حتى لا يقعوا ضحية بين أيديهم وتنويرهم بكيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف، كما قاموا بتوزيع مطويات باللغة "العربية، والانجليزية، والأوردية"، ووضع الملصقات التوعوية بأحجام كبيرة على المحلات التجارية الكبرى كمراكز التسوق، والمراكز الطبية المختلفة، وجميع الأماكن التي تشهد تواجداً مكثفاً للأفراد المستهدفين.

وتؤكد شرطة الشارقة أن رجال الشرطة في الحالات العادية لا يطلبون سوى إبراز بطاقة الهوية، أو رخصة القيادة وملكية المركبة من الأشخاص المطلوبين ولا يطلبون تسليمهم الأغراض والأموال والمقتنيات الخاصة لأي سبب، كما تهيب بكل أفراد المجتمع بعدم الانصياع لهؤلاء المحتالين، وذلك من خلال طلبهم من الشخص الذي يعترضهم بصفته العسكرية بإبراز ما يثبت هويته.

وتحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة وحماية كل قاطني إمارة الشارقة، من خلال القيام بدورها في توفير الأمن والأمان لهم.

وتدعوا شرطة الشارقة المواطنين والمقيمين في التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أية تصرفات تثير الريبة أو التهديد أو السرقة أو غيرها من الظواهر السلبية من خلال الاتصال الآمن بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عبر الرقم المجاني (80040( أو عبر الهاتف 065943210 أو بالتوجه إلى أقرب مركز للشرطة للإبلاغ عن الجاني والإدلاء بأوصافه.