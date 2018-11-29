عائشة القاسمي: يوم الشهيد مناسبة تخلد تضحيات أبناء الإمارات

الشارقة 24:

أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة، أن تجربة البناء الوطنيّ في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من التجارب الرائدة والفريدة، فالآباء المؤسسون قاموا بوضع الركائز الأساسية لدولة الاتحاد التي استندت إلى قيم الإيثار والتضحية والمروءة والعدالة، ونصرة الحق، ورد الحقوق إلى أهلها، لينشأ كل أبناء وبنات الإمارات على حب تراب الوطن والاستعداد للتضحية بدمائهم الغالية وتقديم أرواحهم في سبيل الرفعة والكرامة والشموخ.

وأضافت الشيخة عائشة خالد القاسمي: "الأمة التي لا تعتز ولا تثمن تضحيات شهدائها، فلا مصير لها إلا الزوال والفناء، وقد سجلت دولة الإمارات أنبل الأمثلة في هذا الشأن، إذ خصصت القيادة الحكيمة يوماً للشهيد، فخراً بالأبطال المخلصين، وتخليداً لأسمائهم في ذاكرة الوطن وأهله، ووفاءً وعرفاناً بتضحيات مَن وهبوا أرواحهم فداءً لتظل راية الدولة شامخةً خفَّاقة".