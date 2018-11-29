محمد بن حميد القاسمي: يوم الشهيد ذكرى عطرة يتلاحم فيها أبناء الإمارات

الشارقة 24:

أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أن تخصيص دولة الإمارات العربية المتحدة يوماً سنوياً لإحياء ذكرى شهدائنا الأبرار، يجسد حرص قيادتنا الحكيمة على تكريم وتخليد ذكرى من لبوا نداء الوطن وقدموا أرواحهم الغالية رخيصةً في سبيل أن تظل راية دولتنا عالية خفاقة، فيوم الشهيد هو ذكرى عطرة يتلاحم فيها كل أبناء وبنات الإمارات ليجددوا العهد مع شهدائنا الكرام باستلام الراية من بعدهم ومواصلة المسيرة الظافرة التي سطرتها دمائهم الغالية".

وأضاف الشيخ محمد بن حميد القاسمي: "يتجلى حجم الاهتمام الرسمي والمجتمعي الكبير بيوم الشهيد في توقيته الذي يسبق احتفالات الدولة بالعيد الوطني، لنستذكر بذلك جهود وإسهامات الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، ونخلد في نفس الوقت ذكرى شهدائنا الميامين الذي حافظوا على المنجزات والقيم التي خلدها الرعيل الأول، واحياءً لهذه الذكرى وكبقية كل مؤسسات الدولة قمنا في "إحصاء الشارقة" يوم الخميس بتنكيس الأعلام، إلى جانب تنظيم وقفة دقيقة للدعاء الصامت، تبعتها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني".