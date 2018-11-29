حضور جماهيري كبير وتفاعل حيوي لافت مع فعاليات "منتزه الشارقة الوطني"

الشارقة 24:

انطلقت، مساء الأربعاء، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 47 للدولة، في منتزه الشارقة الوطني، بحضور جماهيري كبير، وتفاعل حيوي لافت، وامتلأت ساحات المنتزه بالزوار والأهالي والعائلات والأطفال، وتستمر الفعاليات 6 أيام، حتى الثالث من ديسمبر المقبل، حيث يكون جمهور وزوار المنتزه الوطني على موعد مع أكثر من 30 فعالية تناسب مختلف الفئات العمرية.

وجاء الافتتاح الرسمي للفعاليات على مسرح المنتزه، بحضور سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، والشيخ سعود عبد العزيز المعلا، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج، وسعادة خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وعدد من مسؤولي الهيئات والجهات والدوائر الحكومية، كما تم تكريم اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، للهيئات والجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الوطني الكبير.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، من منتزه الشارقة الوطني نعلن انطلاقة فعاليات اللجنة في مدينة الشارقة، حيث نكون معكم على مدار 6 أيام بتشكيلة من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة الجاذبة واللافتة، والحافلة بالبهجة، وتسلط الضوء على مشهد الفرح الذي يعبر عنه المواطنون والسكان في هذه الأعياد المجيدة، ومن ثم نتابع مشوار الفرح في محطة أخرى غداً الجمعة على مسرح المجاز مع أوبريت إمارات زايد، لنحط الرحال في جزيرة العلم في الثاني من ديسمبر، ونعود إلى منتزه الشارقة الوطني في الثالث من ديسمبر، ونختتم فعاليات العرس الوطني لهذا العام، ليتجاوز العدد الإجمالي للفعاليات على مستوى الإمارة 200 فعالية في أكثر من 7 مدن.

وأضاف: نتابع معكم على مدار 6 أيام في منتزه الشارقة الوطني، أكثر من 30 فعالية، في رحلة بربوع المنتزه الوطني، حيث نتعرف على ركن "سلطان القلوب"، الذي تشارك فيه عدة جهات ومؤسسات حكومية، ويعرض في الركن بعض إنجازات صاحب السمو حاكم الشارقة، وفريج الطيبين، وأداء متنوع للفرق الشعبية، وواحة زايد، بالإضافة إلى برامج المسرح، ومسرحية زايد الإنسان والمعلم، والسحب اليومي، والألعاب الشعبية، والرقصات الشعبية، والعرض المائي مسيرة قائد، والجولات السياحية بالدراجات في الحديقة، والرسم على الجدارية، أما أطفالنا فلهم مساحات وافية في منطقة الألعاب، فضلاً عن العروض البهلوانية، ومسرح العرائس والدمى.

ولفت إلى أن لزيارة حديقة المنتزه الوطني طعم خاص، ونكهة مفعمة بحب الوطن، تنثر عطرها في كل أرجاء الوطن، وتنادي على كل أبنائها، وسكان الإمارة: هلموا كي نصنع الفرح والبهجة معاً، ونحتفل بملء الأفق بهذه الأيام الخالدة التي صنعها الآباء المؤسسون، وسارت على نهجها وهديها قيادتنا الرشيدة التي لا تقبل إلّا بالمركز الأول مكاناً ومكانة لشعبها.

وتابع: في ظل زيادة الفعاليات كماً ونوعاً بما تتضمنه من عروض جديدة، وتزامن الاحتفالات هذا العام مع ذكرى مرور مائة عام على ميلاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني الدولة، نتوقع أن يتجاوز عدد زوار المنتزه يومياً 25 ألف زائر.

وقال: في هذه المناسبة الوطنية المجيدة نجدد العهد والولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ولوطننا الغالي، ونؤكد على الاستمرار في التمسك بقيم الاتحاد، ونرفع الرايات خفاقة عالية شامخة مجبولة بالعز والفخر.

إلى ذلك، تابع جمهور وزوار المنتزه فعاليات مميزة على مسرح المنتزه في الهواء الطلق، بدأت بالسلام الوطني، وآيات من الذكر الحكيم، بالإضافة إلى أداء مجموعة من الأطفال والطلبة والشباب "سلطان القلوب"، لاقت تفاعل وإعجاب الحضور الضي شاركهم ترديد كلمات الأغنية، وكرمت اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المشاركة، والرعاة، ومن ثم تتالت الفقرات الفنية والتراثية على مسرح المنتزه.

أوبريت إمارات زايد

غداً الجمعة سيكون جمهور الشارقة على موعد مع أوبريت إمارات زايد، في الثامنة والنصف مساءً، على مسرح المجاز، وهي دعوة مفتوحة للجميع، حيث تقدم نخبة من فناني الإمارات، 8 لوحات إبداعية كتبها الشاعر مصبح الكعبي، وأخرجها الدكتور علي حسن، وتلحين فايز السعيد، ويشارك في الأوبريت الفنانون، حسين الجسمي، فايز السعيد، محمد الشحي، أريام، حنان رضا، وتلخص اللوحات الفنية في أوبريت "إمارات زايد"، أهم محطات ومفاصل وعناوين وتاريخ دولة الإمارات، وتنقل المشاهد في رحلة شيقة وجميلة، عبر الماضي، حتى اليوم، من خلال 8 لوحات، هي: لوحة الفضاء، لوحة البحر، لوحة الدفاع عن الوطن، لوحة تغرودة البدو، لوحة الإمارات السبع، لوحة العجائب السبع، لوحة الاتحاد، لوحة الشارقة.

إلى ذلك، تشارك بعض مدارس الإمارة في أوبريت زايد، من بينها: مدرسة العروبة الثانوية للبنين، ومدرسة معاذ بن جبل للبنين، ومدرسة الأندلس للتعليم الأساسي، ومدرسة عاتكة للتعليم الأساسي، (مدينة الشارقة)، ومدرسة وادي الحلو للتعليم الأساسي، ومدرسة سدرة للتعليم الأساسي، ومدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي، ومدرسة رقية الثانوية للبنات، ومدرسة تريم بن عمران الثانوية للبنين (المنطقة الشرقية)، بالإضافة إلى أكاديمية العلوم الشرطية، ومراكز الناشئة في الشارقة.