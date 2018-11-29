خلود الجنيبي: فعاليات متنوعة لإحياء ذكرى شهداؤنا في جزيرة العلم

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

صرحت خلود سالم الجنيبي مدير عام جزيرة العلم في الشارقة، بأنه تم تنظيم اليوم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الشهيد تخليداً لذكراهم، حيث بدأت الفعاليات بدقيقة صمت، وحدنا خلالها الدعاء لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم تم رفع العلم، وسط مشاركة وإقبال كبير من المواطنين والمقيمين في أرض الإمارات الطيبة، وجميع الفئات العمرية.

وأضافت الجنيبي، أن "يوم الشهيد" مناسبة وطنية، غالية على قلوبنا، وهذا يوم نعتز ونفخر به، لما قدموه لنا وللوطن، لرفع راية دولة الإمارات خفاقة عالية، وفي هذا اليوم نسترجع فيه تضحياتهم.