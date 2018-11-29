بيوم الشهيد

خلود الجنيبي: فعاليات متنوعة لإحياء ذكرى شهداؤنا في جزيرة العلم

  • الخميس 29, نوفمبر 2018 في 4:09 م
أوضحت خلود سالم الجنيبي، مدير عام جزيرة العلم في الشارقة، أنه تم اليوم إحياء ذكرى شهداء الإمارات في يوم الشهيد، عبر عدد من الفعاليات وبمشاركة جموع غفيرة من مختلف الجنسيات.
الشارقة 24 – ناصر فريحات:
 
صرحت خلود سالم الجنيبي مدير عام جزيرة العلم في الشارقة، بأنه تم تنظيم اليوم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الشهيد تخليداً لذكراهم، حيث بدأت الفعاليات بدقيقة صمت، وحدنا خلالها الدعاء لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم تم رفع العلم، وسط مشاركة وإقبال كبير من المواطنين والمقيمين في أرض الإمارات الطيبة، وجميع الفئات العمرية.
 
وأضافت الجنيبي، أن "يوم الشهيد" مناسبة وطنية، غالية على قلوبنا، وهذا يوم نعتز ونفخر به، لما قدموه لنا وللوطن، لرفع راية دولة الإمارات خفاقة عالية، وفي هذا اليوم نسترجع فيه تضحياتهم.