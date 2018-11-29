"الطيران المدني" و"مطار الشارقة" تخلدان تضحيات شهداء الوطن

الشارقة 24:

أحيت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار، الأربعاء، ذكرى يوم الشهيد، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن والواجب، حيث قام الموظفون بالوقوف دقيقة صمت ودعاء لشهداء الإمارات ومن ثم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على وقع النشيد الوطني الإماراتي أمام مبنى إدارة المطار.

وتقدم الحضور في فعالية يوم الشهيد، سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة، وسعادة الشيخ سلطان بن عبد الله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني.

وقال سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي: "إن يوم الشهيد، هو يوم وفاء لذكرى الشهداء البواسل، وتخليداً لبطولاتهم وعطائهم في بذل أرواحهم فداءً للوطن، ونصرة للحق، وإن هذه المناسبة الوطنية لها رمزية خاصة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي، وتأتي لتعبّر عن الفخر بما قدمه الأبرار في ميادين العز والشرف والعطاء". وأضاف: "إن قيم الولاء والتضحية والانتماء المتأصلة في نفوس مجتمع الإمارات هي موروث عِز من الآباء والأجداد، يعكس للعالم أجمع مدى التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة".

من جهته قال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة: "يأتي يوم الشهيد وتأتي معه مشاعر تغمر ربوع الوطن كله بالفخر برجال تفانوا في العطاء والتضحية لتبقى راية الإمارات خفاقة بالنصر والعزة والكرامة والوفاء، وإننا في هذا اليوم نعاهد الله والوطن وقائده أن نكون الجنود المخلصين ليبقى علم الإمارات مرفوعاً عالياً في جميع الميادين.

وأضاف المدفع: "في يوم الشهيد نقف إجلالاً وتقديراً لمن قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن الغالي، وجسدوا أنبل معاني البذل والفداء لوطن العزة والفخر، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل شهداء الإمارات ويرفع درجاتهم.

ويكرّس "يوم الشهيد" فخر واعتزاز الإمارات، قيادة وشعباً، بتضحيات الشهداء الأبرار من أجل إعلاء راية الوطن خفاقه، والتأكيد على قيم الولاء والانتماء والتضحية والفداء كمنهج راسخ ومستمد من ديننا الإسلامي الحنيف الذي أعلى من مكانة الشهداء وبطولاتهم من أجل حماية بلدهم وأمتهم.