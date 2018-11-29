طارق بن خادم: يوم الشهيد وقفة وطنية لتخليد تضحيات رسخت مجد الإمارات

الشارقة 24:

تخليداً ليوم الشهيد الإماراتي التي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن قامت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بجميع أفرعها بتنكيس الأعلام في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وبعد الوقوف دقيقة حداد ودعاء صامت لأرواح شهداء الوطن البررة، تم رفع الأعلام في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، مع عزف السلام الوطني لدولة الإمارات تعبيراً عن روح الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.

وفي يوم الشهيد؛ قال سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذا اليوم هو وقفة وطنية من أجل شهدائنا الأبطال، وتخليداً وعرفاناً لتضحياتهم، وتضامناً مع أسرهم وذويهم، وهي مبادرة لترسيخ الفخر بتلك الأرواح العبقة التي ضحت بالغالي والنفيس لأجل مجد الإمارات.

وأضاف أننا في هذا اليوم نستذكر تفاني شهداءنا أبناء الإمارات، الذين جادوا بأرواحهم فداءً للوطن، ونقف احتراماً وإجلالاً لبطولاتهم التي أضحت مثالاً ونموذجاً حياً للعطاء والمسؤولية والتضحية من أجل الوطن، وينبغي لنا أن نمجد هذه البطولات لتكون دافعاً وحافزاً لكل فرد من أفراد المجتمع لبذل كل جهد في استطاعته من أجل بناء وإعلاء شأن الوطن، ونعمق معاني الهوية والوحدة الوطنية في وجدان أبنائنا، ونؤصل الثقافة الإماراتية التي تربت عليها أجيال هذا الوطن في بذل الغالي والنفيس من أجله.