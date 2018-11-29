سوق الجبيل يستقبل اليوم الوطني الـ 47 بفعاليات متنوعة

الشارقة 24:

احتفل سوق الجبيل بالشارقة، أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، صباح الأربعاء، بمجموعة من الفعاليات المتميزة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، والتي تضمنت مجموعة من العروض الفنية التي تبرز التراث والتقاليد الإماراتية، في وقت استقبل فيه السوق أيضاً وفوداً زائرة من جمهورية الصين الشعبية وألمانيا، للمشاركة في الاحتفالات.

وبهذه المناسبة، أفاد المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل، بأن اليوم الوطني يعد مناسبة عزيزة على قلوبنا، فهي تذكرنا بحجم الإنجازات التي حققتها دولتنا، كما تذكرنا بمسيرة والدنا المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبما حققه الاتحاد من إنجازات عظيمة، مكنت الإمارات من التحول لتصبح نموذجا عربياً مشرفاً، تحتذي به دول العالم الأخرى، وبلا شك أنه لم يكن لذلك أن يتم من دون الرؤية الواضحة والاستراتيجيات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي مكنت سواعد أبناء الوطن من العمل لمواصلة مسيرة البناء والتطوير، التي نلاحظها اليوم في كل شبر من أرض الإمارات، التي شكل اتحادها قبل 47 عاماً منعطفاً تاريخياً هاماً في تاريخ المنطقة والعالم".

وأضاف الزرعوني: "احتفالنا باليوم الوطني فيه تأكيد على الوحدة وصحة المسار الذي سلكته دولة الإمارات، في إطار رؤية تنموية شاملة مكنتها من اقتناص المركز الأول في العديد من القطاعات، لتضحى وجهة سياحية واقتصادية رائدة"، وعبر الزرعوني عن سعادته بالاحتفال مع زوار السوق وكافة العاملين فيه، رافعاً في هذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وأبناء الإمارات.

ورحب الزرعوني بالوفود القادمة من جمهورية الصين الشعبية، وألمانيا، الذين شاركوا موظفي السوق وأصحاب المحال التجارية فيه، فرحتهم بالعيد الوطني، وشهدوا مظاهر الاحتفالات التي أقامها السوق في هذه المناسبة.

وكان سوق الجبيل الذي تزينت أروقته بألوان العلم، قد أعد برنامجا متكاملاً للاحتفال بهذه المناسبة، حيث يرحب بزواره والمتسوقين، بتقديم واجب الضيافة لهم من القهوة الإماراتية والشاي والحلوى، والمأكولات الشعبية الإماراتية فضلاً عن توزيع الأعلام والأوشحة التي تحمل صورة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقد افتتح سوق الجبيل في ديسمبر 2015، كوجهة تسوق ترفيهية عائلية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين من المنتجات الطازجة التي تشمل الأسماك، اللحوم والخضروات والفواكه بجودة عالية وأسعار تنافسية. وتخضع اللحوم والأسماك في السوق للفحص الصحي للتأكد من جودتها ومطابقتها لأفضل المعايير الصحية، ويتواجد كادر مختص من قبل بلدية الشارقة للتأكد من موائمة الأسماك واللحوم والدواجن للاشتراطات الصحية المعمول بها في الدولة.