مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن يحتفي بيوم الشهيد

الشارقة 24:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، شارك مجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بفعالية يوم الشهيد الذي أقيم عند سارية العلم بإشراف المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، حيث بدأ الحفل الساعة 11:30 بدقيقة صمت رفع الحضور أكفهم للباري أن يرحم شهدائنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ثم رفع العلم بصحبة السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأكد محمد راشد رشود رئيس المجلس بأن هذا اليوم يوم تاريخي سطر فيه شهدائنا أنبل معاني التضحية والفداء للذود عن تراب الوطن ونصرة الأشقاء فهم راحوا عن هذه الدنيا ليبقى الوطن وهذه هي القيم التي أسسنا عليها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه.