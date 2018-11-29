بلدية الحمرية تقيم ذكرى "يوم الشهيد"

الشارقة 24:

احتفت بلدية الحمرية "بيوم الشهيد" بمشاركة واسعة شملت أعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية وعدد من أعيان المنطقة وكوادر البلدية، وذلك من خلال مراسم تنكيس العلم في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة، لتبدأ دقيقة الدعاء الصامت لأرواح شهداء الوطن الأبرار، عقبها مراسم رفع العلم مصحوباً بالسلام الوطني.

من جانبه أفاد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بأن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات وهم يضحون بأرواحهم في ساحات البطولة وميادين الواجب.

وأعرب الشامسي عن تقديره لتضحيات الشهداء الذي قدموا أرواحهم دفاعاً وفداءً للوطن، والتي ستضل مبعث فخر خالدة في تاريخ الإمارات، مضيفاً أننا اليوم وكل يوم نستلهم من بطولات شهدائنا الأبرار أسمى معاني العزة والكرامة والوحدة التي ضحوا لأجلها بأرواحهم.

واعتبر الشامسي "يوم الشهيد" مناسبة للتعبير الحقيقي عن الترابط الوثيق بين الوطن والقيادة والشعب، ومن خلاله نجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ونخلد عبره تضحيات بطولات أبناء وبنات الإمارات، الذي خطوا أسمائهم بأحرف من نور في سبيل الوطن والحق والشرعية.