راشد الليم يفوز بجائزة الريادة في منتدى التخطيط العمراني

الشارقة 24:

كرّم منتدى التخطيط العمراني الأول الذي عقد ضمن فعاليات معرض الخمسة الكبار للتشييد والبناء، سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومنحه جائزة الريادة في المجال البيئي، عن دوره المتميز في إطلاق مبادرات التنمية المستدامة ومعالجة التحديات الخاصة بتسريع وتيرة انتشار وتبني سياسات الطاقة النظيفة، والشبكات الذكية واعداد استراتيجية متميزة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والأبحاث العلمية المتخصصة التي تمهد الطريق نحو تبني الاستدامة وتنمية الوعي البيئي.

وجاء فوز سعادة الدكتور المهندس راشد الليم بالجائزة خلال فعاليات منتدى التخطيط العمراني الذي شارك فيه 2,600 شركة عارضة من 137 دولة مشاركة، واستقطب أكثر من 65,000 زائر متخصص، لجهوده التي بذلها في مجال تنمية الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وإطلاق المبادرات المبتكرة ومنها ساعة الترشيد وتبني وتطبيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة ومشاركته الإقليمية والدولية في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وإعداد قيادات وكوادر متخصصة في هذا المجال وجهوده المستمرة في توجيه الطاقات الإبداعية نحو تحقيق ابتكارات نوعية، تعود بفوائدها على البيئة وتحقق التنمية المستدامة، وتسهم في دعم مسيرة النهضة في إمارة الشارقة.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم عن سعادته بهذا التكريم، الذي اعتبره تكريماً لجهود إمارة الشارقة والدولة وعرفاناً بالدور القيادي المتميز في مجال التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة وإعداد الكوادر القيادية في كافة المجالات وأهمها مجالات الطاقة والمياه.

وأشار الليم، إلى أن المبادرات البيئية والقيادية بإمارة الشارقة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة تحظى بدعم من القيادات الرشيدة، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الرئيسي للتنمية المستدامة كان لها أثر كبير وساهمت في تطوير واستحداث وإطلاق الكثير من المبادرات في مجال المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وإطلاق البرامج القيادية ليس على المستوى المحلي فقط ولكن أيضاً على المستوى الدولي.

وأضاف الليم، أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة حققت إنجازات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية تعكس مدى الاهتمام والالتزام بدورها في رعاية البيئة وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار الذي يوفر حلولاً لقضايا البيئة ويساهم في ترسيخ مفهوم استدامة التنمية وإبراز جهود المؤسسات الملتزمة بالمعايير البيئية والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين أفراد المجتمع.