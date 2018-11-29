"أنا أحب الشارقة" تكتشف موهبتين عبر مسابقة "مغامرات يربوع القصصية"

الشارقة 24:

أعلنت "أنا أحب الشارقة"، العلامة الترويجية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن أسماء الفائزين في مسابقة "مغامرات يربوع القصصية"، التي نظمتها خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 37 التي اختتمت في العاشر من نوفمبر الجاري.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الصغار على تأليف قصص تتمحور حول إمارة الشارقة ومستوحاة من الشخصية المحببة لديهم "يربوع"، وتسعى إلى استكشاف مهارات الكتابة لدى الأطفال وتنمية فكرهم الإبداعي، حيث تندرج المسابقة ضمن فئتين الأولى للغة العربية والثانية للإنجليزية.

وفاز عبد الرحمن تامر (8 أعوام) من مدرسة الأنصار، ضمن فئة اللغة العربية، عن قصته "يربوع في بيت النابودة" التي تجري أحداثها في بيت النابودة الإماراتي التقليدي، حيث تبرز القصة العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وعن فئة اللغة الإنجليزية، فازت أيانا طارق شيخ (7 أعوام) من مدرسة هابتات بعجمان، عن قصتها "يربوع في أرض العجائب" التي تروي فيها قصة "حلم سحري" عاشته مع صديقها "يربوع" الذي أخذها في رحلة خيالية عبر شوارع مدينة الشارقة لاكتشاف أسرارها العريقة وجمالها الكامن في كل زاوية منها.

واختارت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة من دار كلمات الفائزين من ضمن قائمة طويلة من المشاركات وصلت إلى 169 قصة، عبّر فيها الأطفال من جنسيات مختلفة عن مواهبهم في كتابة القصص وابتكروا العديد من السيناريوهات عكست علاقتهم الخيالية بشخصية "يربوع".

وسيتم نشر القصتين الفائزتين ضمن سلسلة قصصية بطلها «يربوع»، بعدما تم إصدار أول كتاب من السلسلة تحت عنوان «من أنا» للكاتبة فاطمة شرف الدين، وكذلك سيتم نشرهما على الموقع الإلكتروني لـ "أنا أحب الشارقة"، في ما حصل كل من الفائزين على جائزة مالية قدرها 5000 درهم.

وتستهدف المسابقة الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً، وتشترط على المشاركين بأن تكون القصة مبتكرة وتحتوي على عناصر القصة المكتملة من المقدمة والحبكة والنهاية وبحجم كلمات بين 200 إلى 2000 كلمة.

وجرى التقييم وفق معايير تضمنت في المرحلة الأولى المحتوى وطريقة التقديم وبناء النص والشخصيات والحوار والموضوع والأسلوب، وبعد اختيار القصص التي حصلت على أعلى عدد من النقاط، بدأت المرحلة الثانية وتضمنت قراءة القصص أمام الحضور ومناقشة المحتوى ثم اختيار فائزين اثنين من خلال التصويت.