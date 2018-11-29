حامد الزرعوني: شهداء الإمارات باقون في وجداننا

الشارقة 24:

شدد المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل بالشارقة، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، على أن الإمارات ستظل حصناً منيعاً، بفضل الدماء الطاهرة التي سالت من أبنائها الشهداء.

وأضاف: "لم يغب شهداء الوطن يوماً عن ذاكرتنا، فهم في قلوبنا دوماً، بما قدموه من تضحيات وبطولات سطروا خلالها أروع آيات التضحية والعطاء، من أجل أن يظل اتحادنا قوياً، وراية الامارات عالية".

وتابع الزرعوني: "تخصيص يوم للشهيد، بلا شك فيه تأكيد على أن الإمارات لا تنسى أولادها الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعاً عنها في ساحات الكرامة والعز، وفي هذا اليوم، نعيد التأكيد على التفافنا حول قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونعاهدها أن نظل دائماً على الوفاء والإخلاص، وأن نواصل مسيرة البناء والتعمير، التي تثبت للجميع أن اتحادنا قوة وعز".

ووجه الزرعوني تحية خالصة إلى أمهات الشهداء اللاتي أنجبن رجالاً غرسن في قلوبهم حب الوطن والتضحية من أجله، متوجهاً في الوقت نفسه بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على ما تقدمه من رعاية خاصة لأبناء الشهداء، وأسرهم، تكريماً لما قدموه من عطاء، وتأكيداً على مكانة الشهيد في المجتمع الإماراتي، الذي يتميز بقيم التراحم والوفاء.