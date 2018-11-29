"الشارقة لإدارة الأصول" تحتفي باليوم الوطني

الشارقة 24:

وسط أجواء مفعمة بالروح الوطنية، احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، صباح الأربعاء، مع موظفيها، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47، حيث شهد الاحتفال إقامة مجموعة من الفعاليات التراثية والوطنية، تعبيراً عن الاعتزاز والفخر بهذا اليوم التاريخي وتأكيداً على الهوية الوطنية الإماراتية.

وفي هذا السياق، رفع سعادة إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، في شركة الشارقة لإدارة الأصول، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، بهذه المناسبة. وقال: "يأتي اليوم الوطني ليذكرنا جميعاً بحجم الإنجازات التي حققتها دولتنا الحبيبة على مدار 47 عاماً، ليشكل ذلك حافزاً لنا لمواصلة مسيرة الإنجازات والعطاء التي بدأها والدنا المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي استطاع بفضل حكمته ورؤيته جمع أبناء الامارات على قلب واحد".

وتابع الحوطي: "في هذا اليوم نجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة بالمضي قدماً في طريق تطوير الدولة، والمحافظة على إنجازاتها الوطنية، التي وضعتها في مقدمة دول العالم، وفق ما تؤكده العديد من المؤشرات العالمية، التي تبرز ما حققته دولتنا من تقدم ملحوظ في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف: "في هذا اليوم لا بد أن نتذكر إننا شعب السعادة، وإننا نعيش في أرض الإمارات الخير، بفضل ما تقوم به قيادتنا الرشيدة من جهد لتوفير الرخاء والاستقرار للإمارات، التي تحولت إلى مقصداً لرجال الأعمال والاستثمار ورواد الفكر والمعرفة". وأشار الحوطي إلى أن احتفال شركة الشارقة لإدارة الأصول، يأتي في إطار الفعاليات التي تحرص الشركة على تنفيذها بهدف تعزيز الروح الوطنية لدى موظفيها، وإتاحة المجال أمامهم لمشاركة مواطني الدولة المقيمين على أرضها، فرحة اليوم الوطني.

وتضمنت الاحتفالات توزيع الأعلام والأوشحة التي تزينت بصور المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على كافة موظفي الشركة، في وقت شهد فيه الحفل تفاعلاً ملحوظاً مع الفعاليات التي أقيمت على وقع أصوات الأغنيات الوطنية الجميلة، كما استمتع الموظفين بأطايب المطبخ الإماراتي، والتي أقيمت بالتعاون مع أحد رائدات الأعمال الإماراتيات، كما شملت الاحتفالات ايضاً التقاط مجموعة من الصور التي توثق الحدث وتخلده في ذاكرة الجميع.

وتسعى شركة الشارقة لإدارة الاصول إلى تعزيز التنوع والقدرة التنافسية والحيوية لاقتصاد الشارقة، والذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم الشركة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية في جميع مشاريعها ومبادراتها بما يتماشى وينسجم مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.